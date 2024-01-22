تحرير 3 محاضر متنوعة في حملات تموينية بالدقهلية

قادت رئاسة مجلس ومدينة المطرية، حملات مكبرة ومكثفة على عدد من المحلات والمجمعات الاستهلاكية والمجازر والأسواق مخصصة لبيع الأسماك واللحوم بأنواعها، وثلاجات حفظ اللحوم، لمتابعة سير الأوضاع داخل المنشآت الغذائية المختلفة في نطاق المدينة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية، المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات.

حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وبحسب البيان، أكد نادر محي الدين، رئيس مجلس مدينة المطرية، أنّه جرى المرور على 5 منشآت في نطاق المدينة، والتفتيش بشكل مفاجئ على المحلات المختلفة والمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع الغذائية والأساسية، والتأكد من مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، حرصًا على صحتهم وحياتهم، وجرى تحرير 3 محاضر بينها محضرين عدم وجود شهادة صحية، ومحضر نقص في الاشتراطات الصحية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المخالفين إلى النيابة العامة.

المرور الميداني بشكل يومي

وشدد رئيس مجلس مدينة المطرية، على المرور الميداني بشكل يومي وبصفة مستمرة على المحلات والمجمعات الاستهلاكية، وتطهيرها من السلع الفاسدة والاستماع لشكوى المواطنين بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية التموين، وشن حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بمشاركة اللجنة الخماسية.