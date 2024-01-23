أستاذ علوم نووية عن صب خرسانة محطة الضبعة: يوم تاريخي

قال الدكتور طارق حسين، أستاذ العلوم النووية، إن اليوم تاريخي في حياة مصر والمصريين بسبب افتتاح محطة الضبعة للطاقة النووية، موضحًا أن الدولة المصرية تعتمد في بناء الدولة الحديثة على التخطيط، وأن يكون هناك تعدد لمصادر الطاقة المستخدمة، وتكون كل المصادر صديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية دارين مصطفى، أن أهم هذه المصادر هي الطاقة النووية، إذ أن مصر لديها طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة الهيدروجين الأخضر بدأ إنتاجها حاليا في مصر، وهي تحتاج طاقة لتوليدها، وسوف تستخدم الطاقة الناتجة من الضبعة في إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر.

وتابع أستاذ العلوم النووية، أن القيادة السياسية تعمل على إنشاء جيل جديد من الشباب المصريين الذين يساهمون في إنشاء هذا الصرح العالمي، وهذا المشروع يساهم في تقليل البطالة، وتوفير فرص للعمل سواء للعمال أو المهندسين أو للإداريين، ونحن ننتهز فرصة وجود الخبرة الروسية لنقل الخبرة في تشغيل وبناء المحطات.

توفير فرص لإجراء المشروعات

وأوضح الدكتور طارق حسين: «تربطنا بروسيا علاقات قوية في البحث العملي، وفي 2009 عندما كنت أترأس أكاديمة البحث العلمي وقعت اتفاقية مع المعهد الدولي، ويتدرب فيها شباب المصريين، وتوفير فرص لإجراء المشروعات، وكل الأجهزة والخدمات تكون في خدمة الباحثين المصريين».