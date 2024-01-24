الجهنمية أو المجنونة.. طرق زراعة أجمل شجرة متسلقة للزينة

الجهنمية أو المجنونة.. أشجار تسر الناظرين بجمالها الأخاذ، تستخدم لزينة المنازل، وتبعث في النفس البهجة والسعادة لألوانها الجذابة، والمتعددة، «أحمر وأبيض وبنفسجي ووردي».

عرفت بالمجنونة لأنها تتسلق وتنتشر بسهولة، بينما عرفت بالجهنمية نظرًا لجمالها كما تزدهر في ارتفاع درجات الحرارة.

تستعرض «الوطن» كيفية زراعة أشجار الجهنمية المتسلقة بهية الألوان والتي تعد ضمن أشجار الزينة بالغة الجمال ومواقيت زراعتها وطريقة الزراعة خلال سطور التقرير التالية:

الجهنمية..أسوار منيعة وأغطية للجدران..تعرف على خطوات زراعتها:

تقول منى أبو العلا مهندسة زراعية في حديث خاص لـ«الوطن»: «يمكن زراعة أشجار الجهنمية بسهولة لتزيين المنازل والجدران والبلكونات»، لافتة إلى أنها تزرع بالعُقّل أو بالشتلات وهي أشجار تستخدم كأسوار منيعة وغطاء وزينة للبوابات والأسوار.

خطوات زراعة أشجار الجهنمية:

وأكدت إمكانية زراعتها باستخدام عُقلة من الشجرة، والأفضل زراعتها من خلال توفير الشتلات من مشتل موثوق به لضمان شتلات زراعية جيدة ثم تفريغها من أوراقها على أن تكون العُقلة 10 سم، وتغرس في التربة ثم تغطى بكيس، مع ريها بالمياه بشكل دوري، مشيرة إلى أنها تنمو بعد 3 شهور وتبدأ التسلق والانتشار في المكان.

مواقيت زراعة الجهنمية أو المجنونة:

وعن توقيت زراعتها، كشفت المهندسة منى أبو العلا، أنه يمكن زراعتها في أي توقيت، لافتة إلى أن موسم الشتاء مناسب لزراعتها وتزدهر في الحرارة المرتفعة وتزهر أوراقها وتسطع ألوانها.

ونوهت عن وجود نحو 18 نوعا من الجهنمية، مضيفة: «الأشجار الجهنمية زينة وأسوار منيعة.. وأسوار زينة جمالية لغطاء الأسوار للمنازل والبوابات».

كيفية ري الجهنمية بالماء والتوقيت المناسب:

ولفتت إلى أن الجهنمية نبات خارجي لا يحتاج أي رعاية وتبقى في الشمس دون تأثر بل تحب الحرارة كما لا يصيبها برد الشتاء أو الليل، ويمكن ريها بالماء عندما تجف تماما، مع ضرورة تسميدها بكمبوست حيواني مرة شهريا في فصل الشتاء، أو NPK مرة كل 15 يوما، وحديد وهيومك آسيد، وتسقى عندما تنزل أوراقها الأرض.

وحول تسمتها بالجهنمية والمجنونة، أوضحت المهندسة الرزاعية، أنه نظرًا لشدة جمالها بألوانها الزاهية، أُطلق عليها اسم الجميلة أو الجهنمية، بينما سميت بالمجنونة نظرا لأنها تنتشر وتتسلق الأسوار سريعًا وبصورة غريبة.