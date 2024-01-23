خالد سليم من منزل عبد الحليم حافظ: سيظل رائد المشاعر والإحساس

بعد 20 عاما من زيارته الأولى، حرص الفنان خالد سليم على زيارة منزل العندليب عبد الحليم حافظ، وكشف عن صور من زيارته عبر حسابه على «إنستجرام».

خالد سليم يكشف عن تفاصيل زيارته الثانية لمنزل العندليب

كشف الفنان خالد سليم عن عدد من الصور له مع بعض من ممتلكات الفنان عبد الحليم حافظ، داخل منزله، معلقا: «تشرفت اليوم بزيارة عزيزة على قلبي للمرة الثانية.. بعد 20 سنة من أول زيارة.. بيت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ .. إحساس رائع إني كنت في بيته وبين الجدران اللي كانت شاهدة على كل حياته وإبداعاته ولقاءاته بعمالقة الملحنين والشعراء والموسيقيين، وإبداعاته وبروفاته وضحكاته وحزنه ومرضه».

وتابع الفنان خالد سليم: « إني أشوف كل أدواته ومقتنياته وأدخل غرفة نومه.. حقيقةً.. هو كان وسيظل رائد المشاعر والإحساس والرومانسية والتجديد والإبداع.. العندليب.. حليم»