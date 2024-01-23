كيانات شبابية تشارك في مسيرة على كورنيش مطروح احتفالا بعيد الشرطة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، بمشاركة الكيانات الشبابية من بينها كيان شباب الوطن، وكيان رواد المحافظات الحدودية مسيرة علي الأقدام على كورنيش مدينة مرسى مطروح، في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة المصرية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، في محافظة مطروح، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

مسيرة على كورنيش مرسى مطروح

وتقدم المسيرة الدكتور وليد الرفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، مساء اليوم، والقيادات الرياضية والشبابية بحضور ما يقرب من 150 شابا وفتاة من أبناء محافظة مطروح، وبدأت المسيرة من مسجد العوام غرب كورنيش مرسى مطروح، وحمل العديد من المشاركين أعلام مصر مرتدين الملابس الرياضية، وسط شعارات وأجواء وطنية مبهجة، وانطلقت في اتجاه ميدان الشراع حتي وصلت أمام ديوان عام محافظة مطروح ومديرية أمن مطروح.

مصر آمنة بالشرطة الباسلة

وقال إبراهيم الحويطي، رئيس كيان شباب الوطن بمحافظة مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن زملائي أعضاء كيان شباب الوطن شاركوا في احتفالات عيد الشرطة 2024 ونحن جميعاً نفتخر بالشرطة المصرية العين الساهرة التي تعمل على حفظ الأمن والأمان داخل البلاد في كل مكان ومساعدة المواطنين في جميع المنشآت الشرطية الخدمية.