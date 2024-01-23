انطلاق مسيرة لأعضاء مراكز الشباب في كفر الشيخ احتفالا بعيد الشرطة

‏أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مسيرة المشي الاحتفالية بعيد الشرطة المصرية، بمشاركة الكيانات الشبابية المختلفة وأعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تزامناً مع انطلاق مسيرة مشى على مستوى الجمهورية، للاحتفال بعيد الشرطة المصرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والشبابية والرياضية والتنفيذية بالمحافظة.

مسيرة مشي شبابية احتفالاً بعيد الشرطة المصرية

وقال المحافظ، إنّ الاحتفالات بعيد الشرطة هذا العام ذات طابع فني ثقافي رياضي، وتتضمن تنفيذ أنشطة رياضية وتنظيم مهرجان مشي، مشيداً بالدور التاريخى لرجال الشرطة البواسل فى أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، لافتاً أنّ هذه الاحتفالات بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري، على تحدي المستحيل، والوقوف أمام المحن والشدائد، معرباً عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية.

وأشار محافظ كفر الشيخ؛ إلى أنّ رجال الشرطة البواسل سيظلون دائماً مبعث فخر واعتزاز للشعب المصريّ العظيم والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

650 شاباً وفتاة يُشاركون في مسيرة المشي

جدير بالذكر أنّ المسيرة المشي بدأت من أمام الديوان العام لمحافظة كفر الشيخ مروراً بالدوران حتى مديرية الشباب والرياضة بحي الزهور، بمشاركة أعضاء فريق «شباب يُدير شباب» والفرق الكشفية، ومشاركة نحو 650 شاباً وفتاة في مشهد مهيب زينه علم الجمهورية بطول 50 متراً وحمله أعضاء الفرق الكشفية لعشائر الجوالة بمراكز الشباب، بكفر الشيخ، وتوجهّها أعضاء الفريق التطوعى «شباب يُدير شباب».