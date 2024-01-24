شعائر وطقوس أهالي المنيا في نصف رجب.. حلقات ذكر وزيارة البقيع الثاني

يحتفل أهالي محافظة المنيا، بنصف شهر رجب، السبت المقبل، بإقامة العديد من العادات والطقوس المتوارثة، والتي تهدف إلى التقرب إلى الله تعالى، والتهنئة بقدوم نصف الشهر ومنها إقامة حلقات الذكر.

زيارة أضرحة الأولياء والصالحين

ومن أبرز العادات التي يقوم بها أهالي المنيا في نصف رجب، زيارة أضرحة الأولياء، ومنها أضرحة الصالحين في البهنسا المعروفة بالبقيع الثاني، وضريح الشيخان أحمد الفولي والقرطبي بمدينة المنيا، وذلك للتبرك، كما تقام في هذه الأضرحة حلقات الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن العادات الأخرى المتبعة في نصف رجب، التصدق على الفقراء والمحتاجين، وصيام يومي الاثنين والخميس، وذلك إيمانًا من الأهالي بفضل الصدقة في هذا الشهر الكريم.

إقامة حلقات الذكر والدعاء

وأوضح نادي محمد، من أهالي المنيا، أن الدعاء والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العادات المتوارثة في نصف رجب، حيث يحرص الأهالي على إقامة حلقات الذكر والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، داخل المنازل ودواوين العائلات.

وأضاف خالد علي، من أهالي المنيا، أن زيارة أضرحة الأولياء والصالحين من العادات المهمة في نصف رجب، حيث يحرص الأهالي على التبرك بدخول هذا الشهر الكريم، والدعاء لله تعالى أن يتقبل صالح أعمالهم، مشيرا إلى أن التصدق على الفقراء والمحتاجين من العادات التي يحرص عليها الأهالي في نصف رجب، وذلك إيمانًا منهم بفضل الصدقة في هذا الشهر الكريم.

ولفت إلى أن صيام يومي الاثنين والخميس من العادات المتبعة في نصف رجب، حيث يحرص الأهالي على صيامهما، وذلك إيمانًا منهم بفضل الصيام في هذا الشهر الكريم.