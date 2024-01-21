المنيا تستعد لتشغيل 4 مستشفيات جديدة العام الجاري

أعلنت محافظة المنيا عن استعدادها لتشغيل 4 مستشفيات جديدة خلال العام الحالي، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

إحلال وتجديد المنشآت الصحية

وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد عدد كبير من المنشآت الصحية بمحافظة المنيا، ومن المقرر أن يتم تشغيل مستشفى مغاغة المركزي، ومستشفى أبو قرقاص المركزي، ومستشفى العدوة، ومستشفى مطاي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز.

وتصل تكلفة إنشاء وتجهيز هذه المستشفيات إلى نحو مليار جنيه، وستعمل على تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين في مختلف التخصصات، بما في ذلك الباطنة، والجراحة، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والولادة، والأطفال، وغيرها.

ويأتي افتتاح هذه المستشفيات الجديدة في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية، حيث تستهدف الحكومة إنشاء مستشفيات جديدة خلال السنوات المقبلة.

تحسين مستوى الخدمات للمواطنين

وتأتي أعمال التطوير في ظل ملحمة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة بالقطاع الصحي في إطار رفع مستوى المنشآت الصحية، وبتوجيهات وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.