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منجي بدر: الشراكة المصرية الروسية استراتيجية كاملة

كتب:

أحمد العانوسي
10:50 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
برنامج الحياة اليوم

برنامج الحياة اليوم

قال الوزير المفوض، منجي بدر، خبير العلاقات الدولية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الشراكة المصرية مع الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية حاليًا، شراكة استراتيجية بشكل كلي وعلاقات متميزة، مؤكدًا أن اليوم الثلاثاء مع بداية تشييد المفاعل الرابع من محطة الضبعة النووية، هو يوم مبهج لمصر والمصريين.

وأكد «بدر» خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن استضافت مصر «COP 27» بشرم الشيخ، ومصر تتخذ منهج إحلال الطاقة المتجددة، محل الوقود الحفري لإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام الطاقة الكهربائية الناتجة من محطة الضبعة النووية.

واستكمل: «أنه يجب تدريب الكوادر المصرية الحالية من الفنيين والمهندسين، على اكتساب الخبرة في مجال الطاقة النووية، مؤكدًا أن الخبرات المتراكمة وخبرات التكنولوجيا يمكن أن نعاون بها الدول العربية والأفريقية».

وأضاف أنه يجب على المهندس المصري الذي يعمل في المحطة أن يكون على دراية كاملة بالتكنولوجيا وتحدياتها، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي أصبح متوغلًا بين العلاقات الدولية. 

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