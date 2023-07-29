نائب التنسيقية: كلمة السيسي بقمة بطرسبرج تعكس عمق العلاقات المصرية الروسية

أشاد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الأفريقية الروسية الثانية بمدينة سان بطرسبرج، واصفا إياها بالتاريخية حيث طرح الرئيس رؤية الدولة المصرية بشأن الظرف الدولي الراهن، والتي كانت إحدى محاورها أن الدول الأفريقية ذات سيادة وإرادة مستقة وفاعلة في مجتمعها تنشد السلم والأمن وتسعى لتحقيق مصالح شعوبها.

توقيت القمة الأفريقية الروسية «صعب»

وأضاف «بدوي»، في بيان له، أن القمة الأفريقية الروسية تأتي في وقت صعب حيث يعاني العالم من العديد من الأزمات التي تستوجب التكاتف الدولي للبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمات، موضحا أن القمة فرصة سانحة لدعم العلاقات الإفريقية مع روسيا، فضلا عن بحث سبل مواجهة الأزمات العالمية.

دعم العلاقات مع القارة السمراء

وأكد عضو التنسيقية، أن القمة الأفريقية الروسية سيكون لها مردود إيجابي كبير على العلاقات الأفريقية مع روسيا، حيث ستعمل على دعم العلاقات التاريخية بين القارة السمراء وروسيا، فضلا عن تعزيز التشاور بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة.

دور مصر الريادي

وأشار «بدوي»، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي فى القمة الإفريقية الروسية الثانية تأتى في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، كما أنها تعكس دور مصر الريادي في المنطقة، موضحا أن دعم العلاقات بين الدولة المصرية ودول أفريقيا مع روسيا سيعود بالنفع على تلك الدول، كما سيكون له مرود إيجابي على الدول وشعوبها.