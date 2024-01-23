محافظ مطروح يكرم الفائزين في مسابقة صيد الأسماك للهواة (صور)

كرّم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الفرق الفائزة والمنظمين في مسابقة صيد الأسماك للهواة على شواطئ مطروح، والذى نظمته أمانة حزب حماة الوطن بمطروح، وبالتعاون مع جمعية صيادين بمطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وعد من أعضاء من مجلس النواب.

وشارك في بطولة الصيد للهواة، والتي عقدت منذ نهاية الشهر الماضي، 78 متسابقاً، من خلال 13 فريقاً، منها 4 فرق سيدات، و9 فرق رجال.

سياحة ورياضة صيد الأسماك

وأكد محافظ مطروح، اليوم، أهمية هذه المسابقات مثل صيد الأسماك والتى تخلق روح المنافسة الطيبة بين الفرق المشاركة، مع أهمية استغلال امكانيات وموارد مطروح خاصة وأنها تطل على ساحل يمتد إلى 450 كم على البحر الابيض المتوسط مما يدعونا إلى استثمار ذلك خاصة الثروة السمكية وزيادة الإنتاج، وذلك ما تسعى إليه جهود الدولة حالياً مع الترحيب بكافة المقترحات مع تشجيع الصيادين والهواة على تنظيم المزيد من تلك المسابقات الرياضية بما يعود بالنفع والاستغلال الأمثل للثروة السمكية وكذلك الترويج السياحى للمحافظة مع ما تمثلة هواية صيد الأسماك من سياحة ترفيهية وتشجيع الرياضة والمنافسة.

تنظيم مسابقة صيد الأسماك

ووجه محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة فى تنظيم هذه المسابقة الرياضية لصيد الأسماك علي سواحل البحر المتوسط في مرسى مطروح بين الهواة وكذلك للقائمين عليها والمنظمين، لافتاً أن محافظة مطروح لا تألو جهداً في تقديم كافة الدعم والمساندة لهذه البطولة الرياضية سواء استضافة أو تنظيم، كما وجه الشكر للنائب عيسى أبو تمر أمين عام حزب حماة الوطن وجمعية صيادين مطروح ولجميع المشاركين على الإهتمام والدعم لهذا النوع من البطولات والمنافسة للصيادين والهواة، بما يتواكب مع الجهود التنموية بمحافظة مطروح فى كافة القطاعات.