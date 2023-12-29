سيدات مرسى مطروح يشاركن في مسابقة صيد الأسماك للهواة (صور)

انطلقت فعاليات مسابقة صيد الأسماك للهواة بمدينة مرسى مطروح، اليوم، والتي ينظمها حزب حماة الوطن، بمشاركة 13 فريقا بينها 4 فرق للسيدات، وتشارك السيدات لأول مرة في المسابقة، بإجمالي 78 لاعبا ولاعبة.

تفتيش المراكب قبل الإبحار

وقال النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، إن لجنة الحكام واللجنة المنظمة أجرت تفتيشا على المراكب قبل إبحارها، للتأكد من عدم وجود أسماك في «الآيس بوكس» قبل انطلاق مسابقة صيد السمك للهواة.

صيد الجر وصيد التسقيط

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن مسابقة صيد الأسماك للهواة انطلقت بنظام نوعين من الصيد، منها صيد الجر وصيد التسقيط، بمشاركة جميع فرق الرجال والسيدات من الميناء القديم بالمدينة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.