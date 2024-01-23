حالة الطقس الأيام المقبلة.. أمطار تضرب 10 محافظات وانخفاض درجات الحرارة

توقعت غرف العمليات في المحافظات المختلفة سقوط أمطار على 10 محافظات في السواحل الشمالية والوجه البحري، لمدة 6 أيام مقبلة، تزامنًا مع المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، وانخفاض درجات الحرارة من 5-6 درجات، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأكدت غرف العمليات المركزية بالمحافظات، في بيان، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 50٪.

سقوط أمطار على 10 محافظات

وتشمل المحافظات التي تشهد سقوطا للأمطار على مدار 6 أيام، بدايةً من الغد الخميس، وحتى الاثنين المقبل كفر الشيخ، والإسكندرية، والدقهلية، ومطروح، ودمياط، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والقاهرة.

وأوضحت غرف العمليات المركزية بالمحافظات، أن طقس الأربعاء والخميس والجمعة، سيشهد سقوط أمطار متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 50% تقريبا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء بنسبة حدوث 40%.

كما توقعت غرف العمليات أن يشهد طقس يومي السبت 27 يناير والأحد 28 يناير 2024، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الاثنين المقبل، الموافق 29 يناير 2024، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

غرف العمليات ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

وأعلنت غرف العمليات بالمحافظات التي ستسقط بها أمطار، رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، تزامنا مع موجة الطقس السيئ، مع تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالمركزية لتلقي شكاوى المواطنين لرفع آثار الأمطار لتسيير حركة المرور في المدن وعلى الطرق العامة والداخلية.