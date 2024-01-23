مصر دفعت ثمنا باهظا لإعادة الأمن لسيناء والتصدي لعمليات التهريب

سلط اﻟﻤﺮﮐﺰ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻔﮑﺮ واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠية، الضوء على الادعاءات الإسرائيلية حول معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، والذي ادعت إسرائيل أن هناك أنفاقا يتم عبرها تهريب الأسلحة من سيناء إلى داخل القطاع والتي تم نشرها في تقرير بصحيفة «نيويورك تايمز».

استمرار العمليات العسكرية

وأكد التقرير، أن الحل الذي قدمته مصر لملف المنطفة الحدودية ساهم في تواجد حيز كافي للقوات العسكرية والأمنية لتحقق منذ عام 2014 نجاحات أمنية لتطهير شمال سيناء من الجماعات الإرهابية ونفذت القوات المسلحة عملية «حق الشهيد» في سبتمبر 2015، واستمرت حتى عام 2017 ثم حدثت العملية الشاملة بسيناء في عام 2018 والتي جرت لمكافحة الإرهاب بشكل شامل على كل المستويات والمحاور.

جهود مصرية مستمرة

وأدت هذه الجهود إلى نجاح الأجهزة الأمنية المصرية في الانتشار بصورة مكثفة بشمال سيناء وإقامة الحواجز على كافة المحاور هناك لمنع أية محاولات تهريب وعمدت القوات على التفتيش المستمر للسيارات للتأكد من الحمولات.

السيطرة على عمليات التهريب

عملت القوات على السيطرة على عمليات التهريب في ظل الاستراتيجية الثابتة والراسخة لمنع عودة «الانفلات الأمني»، والذي دفعت مصر ثمنا باهظا من الشهداء والجرحى في الصفوف الأمنية والعسكرية للقضاء عليه، في الوقت الذي لم يتم بذل أي جهد من الجانب الإسرائيلي سواء في الفترة التي احتل فيها الجيش الإسرائيلي غزة أو في المرحلة الحالية.

تجاهل حقائق مستمر

وأشار التقرير إلى أن هناك تجاهلا مستمرا لحقائق عدة حيث ثبت أنه تم تهريب الأسلحة إلى غزة عن طريق الشمال عبر البحر وتم رصد هذا من السلطات الإسرائيلية على مدار عقود، ومنها العملية المرصودة في مايو 2022 والتي كشف عنها الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك وحينها تم العثور على أسلحة تتبع كتائب القسام واعتقل 3 أشخاص أحدهم كان مسجونا سابقا في السجون الإسرائيلية.

تجاهل حقائق مستمر

وتجاهل تقرير نيويورك تايمز تهريب الأسلحة لغزة عبر البحر، رغم التأكيدات المعلنة من حماس بحسب التقرير المنشور في شبكة سي إن إن في 12 أكتوبر 2023 والذي اشتمل على ﺗﺼـﺮﻳﺤﺎت ﻟﻌﻠﻲ ﺑﺮﻛـﺔ اﻟﻘﻴـﺎدي ﻓﻲ ﺣﻤـﺎس، اﻟـﺬي أكد قدرة غزة على تصنيع كافة أﻧﻮاع اﻟﻌﺘـﺎد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺨـﺎص ﺑـﺎﻟﻔﺼـــﺎﺋـﻞ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴـﺔ، ﻣﻦ اﻟﺼـــﻮارﻳﺦ ﺑـﺎﻟﻤـﺪﻳـﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ إﻟﻰ ﺑﻨـﺎدق اﻟﻜﻼﺷـــﻴﻨﻜﻮف وذﺧﻴﺮﺗﻬـﺎ، ﻣﺮورا ﺑـﺎﻟﻬـﺎون وﻗـﺬاﺋﻔـﻪ، إﻟﻰ وﺻـــﻮﻻ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻜﺘﻔﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺪﺑﺎﺑﺎت.