جمارك مطار الغردقة تحبط 3 محاولات تهريب كمية من الحشيش والماريجوانا

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولي برئاسه هشام محمود شرارة مدير الإدارة الأولى، 3 محاولات تهريب لكمية من مخدري الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من سويسرا، اشتبه طارق منصور مأمور اللجنة الجمركية في راكب فرنسي الجنسية قادم من مطار زيورخ خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظراً لارتباكه.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد قرشي ورامي مروان لم يتلاحظ وجود أي شيء بحقائبه فتم تكليف أشرف خلف بتفتيشه تفتيشا ذاتيا فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش داخل مكان حساس.

وفي المحاوله الثانية وبنفس اللجنة السابقة بتفتيش راكب آخر فرنسي الجنسية، تبين وجود كمية من الحشيش المخدر بين طيات الملابس داخل حقائبه.

مطار الغردقة الدولي

وكانت المحاولة الثالثة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا اشتبه مصطفى مختار في راكب بولندي الجنسية وقادم من مطار كاتوفيتشي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية بصاله الوصول الدولي بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور الدين وعمر محمد ناصر تلاحظ وجود كثافات معتمة بالحقيبة.

وقام أيمن ربيع جبر بتفتيش الحقائب فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر بين طيات الملابس. وقام بالجرد والتحريز كل من جمال خلف ومحمد حسام وابتسام عبيد ومحمد عادل بحضور وليد زياده ومحمد تقي من الأمن الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.