رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضياء رشوان عن دخول الأسلحة إلى غزة: «فساد في الجيش الإسرائيلي قد يكون السبب»

كتب:

محمد عزالدين
10:05 م | الإثنين 22 يناير 2024
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنّ معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة ولم يغلق لحظة واحدة، مشيرًا إلى أن البيان المطول الذي أصدرته الهيئة قبل قليل أوضح بالتفصيل كل ما يتعلق بالأنفاق.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية لطفي، أن المسؤول الرئيسي عن دخول الأسلحة إلى غزة هو إسرائيل وأجهزة إسرائيل وبعض المتربحين من داخل هذه الأجهزة والجيش الإسرائيلي الذين يبيعون الأسلحة في غزة والضفة الغربية، وهذا ما تعلنه السلطات الإسرائيلية رسميا.

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: «إسرائيل تسيطر على البحر المتوسط حول غزة، وبالتالي، فإن هناك عدم قدرة من إسرائيل على ضبط هذه المنطقة، أو أن هناك فساد في جيشها يسمح بدخول هذه الأسلحة».

وذكر، أن إسرائيل نفسها أذاعت مقاطع فيديو وصورا خلال حربها على قطاع غزة تقول فيها إن المقاومة تصنع أسلحتها بالأنفاق: «من نصدق؟! إسرائيل التي تقول ذلك؟! أم إسرائيل التي تتهم مصر بتهريب الأسلحة إلى غزة».

اقرأ المزيد:

«هيئة الاستعلامات»: مزاعم إسرائيل عن وجود عمليات تهريب أسلحة لغزة من مصر باطلة

«الخارجية الأمريكية»: إسرائيل تتحمل عبئا استراتيجيا وأخلاقيا لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين

وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»: الحكم في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قد يصدر بعد 5 سنوات

إعدام 300 ألف دجاجة في إسرائيل.. وتحذيرات من نقص «البيض»

الجامعة العربية تحذر إسرائيل من التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة

إسرائيل منهارة من الداخل.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أمام الكنيست
بقلم محمد عزالدين