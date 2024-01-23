«شباب الإسكندرية» تطلق مسيرة على الكورنيش احتفالا بعيد الشرطة

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه تم تنفيذ مسيرة على كورنيش الإسكندرية، من موقف سبورتنج إلى موقف السلسلة، بمشاركة 1000 شاب وفتاة وطليع وذوي الهمم وأعضاء الهيئات الشبابيه والرياضية، وقدم طلائع الفن استعراضات فنية في مقدمة المسيرة.

وشارك في المسيرة أعضاء مراكز الشباب والمشروعات القومية والرياضية، وفرق التطوع والجوالة والكيانات الشبابية والمتطوعين والعاملين بالمديرية، رافعين أعلام مصر لاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

أنشطة رياضية وفنية وثقافية

وذكرت وكيل وزارة الشباب والرياضة لـ«الوطن»، أن الاحتفالات هذا العام ذات طابع فني ثقافي رياضي، وتتضمن تنفيذ أنشطة رياضية وتنظيم مهرجان مشي انطلق احتفالاً بعيد الشرطة، مشيده بالدور التاريخى لرجال الشرطة البواسل في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقرارة، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات.

يوم الوفاء

وأوضحت «الشريف»، أن هذه الاحتفالات بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنواناً لقدرة المصري، على تحدي المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد.