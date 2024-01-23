طارق فهمي: ما تردده إسرائيل حاليا مجرد أكاذيب خالية من أي توثيق

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يردده الإعلام الإسرائيلي حاليًا، مجرد أكاذيب خالية من أي توثيق، وتعد هذيان سياسي ليس له معنى، مؤكدًا أننا نتوقف الآن أمام وقائع يعلمها القاصي والداني.

وأشار «فهمي» خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية على «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن الإعلام الإسرائيلي غير منضبط عشوائي، يحاول الإعلام أن يمس بجوهر العلاقات المصرية الإسرائيلية، موضحًا أنه يعتمد في مصادره على مواقع تقوم بتزييف الحقائق التي يعمل بها عدد كبير من ظباط الجيش الإسرائيليين السابقين، وعدد من الإعلاميين غير المهنيين.

وأكد أن التحركات المصرية تحركات تكتيكية استراتيجية، ليست في الإقليم فقط، لكن تمتد إلى الخارج، مشيرًا إلى أن نقاش الوزير سامح شكري مع الوزراء الأوروبيين، كان مهمًا جدًا، وكان يبحث عن حل في وقف الصراعات بين الدولتين.

واستكمل: «إن تعدد مسارات التحرك المصري مهم، والهدف من جميع التحركات هو الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع».