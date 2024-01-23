تفاصيل حادث المغازي.. أكبر الخسائر البشرية بين صفوف الاحتلال الإسرائيلي في غزة

يعد حادث المغازي من الوقائع التى تمثل خسائر كبيرة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكشف تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، عن تفاصيل جديدة بحادث المغازي، أسفر عن مقتل 21 جنديا إسرائيليا، أمس، وهو يعد أكبر عدد من الخسائر البشرية بين صفوف الاحتلال الإسرائيلي في يوم واحد بقطاع غزة، حيث خسر 24 جنديا.

ووفقا للتفاصيل التي أسفر عنها التحقيق، وقع الانفجار بعد أن أطلق مقاتلو حماس قذيفة «آر بي جي» على مبنى أثناء اختبائهم في مزرعة مجاورة، وفقا صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

تفاصيل حادث المغازي: تفجير المبنى على رؤوس جنود الاحتلال

كشف التحقيق الذي نشره جيش الاحتلال، عن تفاصيل حادث المغازي، أنهم كانوا يجهزون مبنيين، بنحو 20 لغما، ومن المرجح أن نيران قذيفة الـ«آر بي جي» من مسافة بضع عشرات من الأمتار أدت إلى تفجير الألغام، ما تسبب في انهيار المبنيين ومقتل 19 جنديا بداخلها وبالقرب منها، متابعا أنه «رصدت دبابة تابعة لجيش الاحتلال كانت تحرس العملية عناصر حماس وكانت على وشك الرد بإطلاق النار، لكن قبل أن يتمكنوا من ذلك أطلق المسلحون قذيفة (آر بي جي) أخرى، فأصابت الدبابة وقتلت جنديين».

نتنياهو: لن نتوقف عن القتال واليوم أصعب أيام الحرب

وتعهد رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بعد حادث المغازي بعدم التوقف عن القتال في غزة حتى تحقيق ما أطلق عليه «النصر المبين»، واصفا اليوم بأنه أحد أصعب أيامه في الحرب، فيما أبدى وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت مواساته لعائلات القتلى في «هذا الصباح الصعب والمؤلم» بحد وصفه، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع، وأن «هذه الحرب ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود مقبلة، وسقوط الجنود ضروري لتحقيق أهداف الحرب».