تاريخ 7 ألقاب أفريقية في جعبة منتخب مصر لليد.. هل يحسم الثامن اليوم؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «تاريخ ألقاب المنتخب الوطني لكرة اليد رجال في بطولة الأميرة السمراء»، إذ يمتلئ سجل منتخبنا الوطني لكرة اليد في بطولة أمم أفريقيا، بالإنجازات القوية وتحقيق النجمة الأفريقية 7 مرات، من خلال مشاركات حماسية وضعت مصر على خريطة التألق في اللعبة لأكثر من 40 عامًا.

أول بطولة حققها منتخبنا الوطني في عام 1991

وشارك المنتخب الوطني في 23 نسخة من نسخ بطولة أمم أفريقيا، وغاب عن أول بطولتين فقط في عام 1974 و1976، وكانت أول بطولة حققها في عام 1991 في النسخة التي أقيمت على أرض مصر، وتوجت بالفوز على الجزائر في النهائي.

وفي النسخة التالية، فاز المنتخب بالبطولة في ساحل العاج متفوقا على نظيره التونسي، كما حصد اللقب الثالث في عام 2000، والذي لعب في دولة الجزائر، وفازت عليها مصر بنتيجة 22-20 وكانت مباراة قوية تليق باسم الفريقين.

نتائج إيجابية وفوز كبير على المنتخبات المشاركة

وفي عام 2004، استضافت مصر البطولة وحقق الفراعنة اللقب الرابع بعد الفوز على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 31-28، وفي النسخة الثامنة عشرة من البطولة التي نظمتها أنجولا عام 2008 شاركت مصر وحققت نتائج إيجابية وفوزا كبيرا على المنتخبات المشاركة، وفازت على منتخب تونس مرة أخرى في المباراة النهائية.

واحتضنت مصر النسخة الثانية والعشرين من البطولة في عام 2016، وفازت بها للمرة الخامسة في تاريخها، بعد التغلب على المنتخب التونسي بنتيجة 21-19، ووقتها كانت البطولة مؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو، وفي النسخة الرابعة والعشرين من البطولة قبل عامين، فقد حققت مصر النجمة السابعة بالفوز على تونس بنتيجة 27-23، حيث تأهل منتخبنا إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويستضيف مجمع صالات حسن مصطفى، مساء اليوم الاثنين، نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد، بين منتخب مصر ونظيره كاب فيردي، إذ يسعى الفراعنة، صاحب لقب النسخة الأخيرة من البطولة، إلى المحافظة على لقبه والفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، والثامنة في تاريخه.