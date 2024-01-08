مع اقتراب «أولمبياد باريس».. «ماكرون» ينصح الفرنسيين بممارسة الرياضة يوميا

مع قرب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس، الصيف المقبل، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانول ماكرون، المواطنين إلى ممارسة الرياضة بانتظام يومياً، من أجل الحفاظ على صحتهم الجسدية والعقلية.

ماكرون يخاطب الفرنسيين من صالة «جيم»

وأوضح «ماكرون»، في مقطع فيديو بثته فضائية «يورو نيوز»، أثناء تواجده في صالة ألعاب رياضية «جيم»، مرتدياً زياً رياضياً، أنه قبل 200 يوم من انطلاق أولمبياد باريس، ينصح المواطنين بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً.

ونشر الرئيس الفرنسي الرسالة عبر حسابه على تطبيق الصور الشهير «انستجرام»، الذي يتابعه عليه نحو 3.3 مليون شخص، قائلاً: «ستستضيف فرنسا الألعاب الأقل انبعاثاً للكربون في التاريخ، بما يتماشى مع اتفاق باريس 2015».

ماكرون يدعو لإدراج الألعاب في الروتين اليومي

وجاء في رسالة «ماكرون»، التي تناقلتها وسائل الإعلام في فرنسا وكثير من الدول الأوروبية، اليوم الاثنين: «آمل أن تزيد المدة إذا استطعتم، ولكن على الأقل 30 دقيقة، لأنها مفيدة للصحة، وللكثير من النواحي، وطريقة لإدراج الألعاب في روتيننا اليومي».

ومن المقرر أن ينطلق أولمبياد باريس يوم الجمعة 26 يوليو 2024، وتنتهي في 11 أغسطس 2024، بمشاركة عدد كبير من الفرق الرياضية من مختلف دول العالم.