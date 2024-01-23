شيماء سيف تتألق بالأسود.. وبدرية طلبة تتفاعل معها

نشرت شيماء سيف فيديو من حضورها في إحدى الفعاليات الفنية، التي أقيمت منذ يومين، من خلال صفحتها على «إنستجرام»، حيث ارتدت فستان من قماش «القطيفة»، باللون الأسود، مطرز ببعض البلورات التي تٌشبه الألماس.

التعليقات على فيديو شيماء سيف

وفور نشر شيماء سيف الفيديو، نالت تعليقات عدد من جمهورها، حيث نال «اللوك» استحسانهم، وعلقت عليها أيضًا عدد من صديقاتها من داخل الوسط الفني، من بينهم بدرية طلبة وزينة، حيث قالت لها بدرية طلبة: «خلاثي عسل ياشيمو»، وكتبت لها زينة: «قمر».

هل خسرت شيماء سيف وزنها؟

لكن لاحظ البعض في هذا الفيديو، أن شيماء قد تكون فقدت جزء من وزنها الزائد، لكن ربما لم يكن هذا صحيحًا، وكل ما في الأمر أن الأسود بطبيعته ينقص شكلًا من الوزن، بجانب بعض الفلاتر في التصوير التي استخدمتها شيماء.