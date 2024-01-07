أول تعليق من زوج شيماء سيف على أنباء انفصالهما

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، بعض الأنباء عن انفصال الفنانة شيماء سيف، عن زوجها محمد كارتر، بعد نشرها مقولة عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قالت فيها: «إن لم تستطع أن تكون لها زوجًا، فكن رجلًا»، مما جعل الكثيرون يروجون لانفصالهما.

حقيقة انفصال شيماء سيف ومحمد كارتر

من جانبه، نفى محمد كارتر زوج شيماء سيف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تلك الأخبار موضحا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أنهما لم ينفصلا، وتعوّد على تكرار هذه الشائعات بين الحين والآخر؛ ولكنه لا يلتفت إليها، مشيرًا إلى أن الاستوري التي قامت شيماء بنشرها لا تعني انفصالهما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

وشاركت الفنانة شيماء سيف، في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «1000 حمدالله علي السلامة» مع الفنانة يسرا، وكانت تدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد ثروت، سما إبراهيم، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وآخرين من إخراج عمرو صلاح وتأليف محمد ذو الفقار.