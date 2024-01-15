حكاية حب شيماء سيف وزوجها.. بدأت بمكرونة بشاميل وانتهت بخطبتها على المسرح

أصبح الثنائي محمد كارتر وزوجته الفنانة شيماء سيف حديث السوشيال ميديا، خلال الفترة الماضية، بعد نشر «كارتر» عبر خاصية «ستوري» بموقع «إنستجرام»، صورة تجمعه بشيماء سيف، ما أظهر حبهما، وتفاعل محبو شيماء سيف وزوجها مع الصورة، متمنين لهما حياة زوجية مستقرة وسعيدة، ما جعل الجمهور يتساءل عن قصة حبهما وكيف بدأت؟.

تعود علاقة «شيماء» و«كارتر» إلى تعاونهما معًا في مختلف البرامج التلفزيونية، بداية من «نفسنة» و«3 في 1» وحتى مسرحية «أهلًا رمضان» بطولة الفنان محمد رمضان.

مكرونة وممبار وحواوشي داخل البرنامج

وقالت شيماء سيف، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: «بما أن كارتر مدير إنتاج البرنامج فكنت لما بطلب أكل كان بيقول للمسؤولين عن الأكل يجيبوا لي كل اللي نفسي فيه زي الحواوشي والممبار وفي مرة أنا جبت له صينية مكرونة بشاميل».

«أهلا رمضان» جمعت قلبي «شيماء وكارتر»

وأشار كارتر في تصريحاته مع إسعاد يونس، إلى أنه أثناء البرنامج لم يكن هناك مشاعر بينهما، ولكن بعد ذلك بدأت العلاقة تتطور بينهما حتى تقابلا في مسرحية أهلًا رمضان مع الفنان محمد رمضان، وبدأت قصة حبهما وذهب «كارتر» إلى منزلها وطلب يدها دون أن تعلم.

طلب إيديها على المسرح وقدام الناس

وعن كواليس تقدم «كارتر» للزواج منها قالت شيماء: «لقيته جاي المسرح وعملي الخطوبة وساعتها ادبست في الجوازة، جالي في مسرحية أهلا رمضان، وطلب إيدي على المسرح»، بعد أن قدمه لي الفنان محمد رمضان، وضج المسرح بالمباركات ونغمات أغنية مبروك للفنان رامي عياش، وتزوجت شيماء سيف من المنتج محمد كارتر في شهر أكتوبر في عام 2018.