نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في الشرقية.. بالاسم ورقم الجلوس

يترقب أولياء الأمور والطلاب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الشرقية برم الجلوس، رغم أن الطلاب ما زالوا يؤدون الامتحانات، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 25 يناير الجاري.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم لـ«الوطن»، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الشرقية 2024 برقم الجلوس ستظهر فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الترم الأول بكل الإدارات التابعة.

وأضاف المصدر، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بالشرقية 2024 يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، عبر اتباع خطوات تسجيل الدخول بالاسم ورقم الجلوس.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2024

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2024 الترم الأول انطلقت في 18 يناير الجاري لتستمر حتى 25 من نفس الشهر الجاري، ويتبقى يومي 24 يناير و25 يناير للانتهاء من امتحانات الترم الأول بالشرقية للصف الثالث الإعدادي.

وأكد المصدر، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بالشرقية ستُعلن خلال أيام بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، ومن المرجح أن تظهر قبل بداية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024.