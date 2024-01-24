المراجعة النهائية في العلوم للشهادة الإعدادية لغات بالإسكندرية.. «ملخص المنهج كله»

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، بعد قليل لأداء امتحان مادة العلوم لطلاب مدارس اللغات الرسمية «science»، وتقدم «الوطن» خلال السطور المقبلة المراجعة النهائية لهذه المادة.

مادة العلوم

يقول مينا يونان، معلم أول العلوم بتعليم الإسكندرية لـ«الوطن»، إن مادة العلوم «science» تعد من المواد المهمة لأنها تنقسم إلى عدة فروع في المرحلة الثانوية «أحياء، كيمياء، فيزياء» والطالب الذي يفهم العلوم جيداً في المرحلة الإعدادية تسهل علية الأمر في المرحلة الثانوية وخاصة في المواد العلمية.

المراجعة النهائية

ويضيف يونان، إن المراجعة النهائية لمادة العلوم تتضمن أهم العناصر التي يجب على طلاب الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية التركيز عليها ولن يخرج عنها الامتحان وأنصح الطلاب بالتركيز وعدم التسرع أثناء حل الامتحان، وخاصة أن هناك معادلات تحتاج إلى فهم الطالب لما يطلبه واضع الامتحان، وقد وضعنا في هذه المراجعة ما لم يخرج عنه امتحان العلوم للشهادة الإعدادية.