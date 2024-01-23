رئيس مركز القدس للدراسات: نتنياهو يمتلك نفوذا داخل الكنيست

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن حزب العمل الإسرائيلي تحول ليكون حزبا هامشيا وتأثيره قليل في الكنيست، وعمليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بنفوذ قوي في الكنيست، حيث لديه 70 عضو كنيست.

نتنياهو يرغب في إطالة مدة الحرب

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن كل المفاعيل الضاغطة على نتنياهو حتى هذه اللحظة لم تتحول بعد لأن تكون نواة حقيقية وضاغطة تجعله يغادر، خاصة أن المغادرة هنا بالنسبة له هي عمليا مدفن لكل آماله وأحلامه وتاريخه.

وأشار إلى أنه يريد أن يطيل الحرب، وما يشغله هو فكرة القيادة، بأن يكون قائدا تاريخيا وليس قائدا يذهب للسجن أو فكك المجتمع الإسرائيلي أو أنزل من قيمة إسرائيل أو غير من وظائفها أو وضعها في الإقليم، وبالتالي يواجه أسئلة كبرى وخطيرة ليس على المستوى الشخصي لكن على مستوى الدولة.

نتنياهو متمسك بالحكم

وأوضح أن نتنياهو يريد أن يتشبث بالحكم ويطرح نفسه كونه رجلا تاريخيا يحاول الحفاظ على إسرائيل لـ100 سنة أخرى، وفي عصره وعهده إسرائيل على مفترق طرق خطير للغاية لدرجة الزوال.