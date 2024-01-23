«التنمية الثقافية» يشارك بـ750 إصدارا في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بمجموعة متميزة من إصدارات الصندوق والمجلس الأعلى للثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، وذلك في صالة البيع رقم واحد، جناح B2، إلى جانب مشاركته بصالة العرض 3، جناح B6.

إصدارات مخفضة في معرض الكتاب

ويشارك الصندوق بـ750 عنوانا من إصداراته، منها «شارع المعز»، «قصر محمد علي بشبرا»، «فنون وحرف تقليدية»، بالإضافة إلى إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، منها «هوية مصر الأبعاد والتحولات»، «الطبقة المبدعة واقتصاد القرن 21»، «القيم الجمالية للفن المصري الحديث»، «عتبات السلطان»، «الشخصية القبطية في الرواية المصرية».

خصومات على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة

كما يمنح الصندوق نسبة خصم 30% على كل إصدارات المجلس الأعلى للثقافة التي يتم عرضها بجناح الصندوق بصالة البيع، كما يقدم صندوق التنمية أيضا مجموعة من الفعاليات الفنية والورش المتنوعة واللقاءات الثقافية، حيث تقام عروض لفرقة الأراجوز وخيال الظل، وأوركسترا بيت العود العربي.