الفرق بين الفلفل الأحمر والأصفر.. فوائد مذهلة هتخلي أكلاتك ليها طعم

الفلفل من الخضروات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فيدخل في مكونات مختلف الأكلات، ويتناوله بعض الأشخاص دون الحاجة إلى تقطيعه على طبق السلطة، لكن هناك علامات في الفرق بين الفلفل الأحمر والأصفر، ربما لا تعرفه الكثير من السيدات، رغم احتوائهما على الكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم، وهناك نوع من الفلفل يحارب فقر الدم «الأنيميا»، بحسب وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية «FDACS».

الفرق بين الفلفل الأحمر والأصفر

وبحسب أخصائية التغذية الأمريكية «دانييل كرمبل»، في تقرير نشرته صحيفة «يو إس توداي الأمريكية»، فإن الفلفل الحلو به الكثير من الفوائد عل الصحة وينصح بإضافته إلى قائمة الطعام اليومية، وهو ما أكدت عليه الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية العلاجية في حديثها لـ«الوطن»، حيث شرحت الفرق بين الفلفل الأحمر والأصفر، وعددت فوائدهما.

- الفلفل الأحمر مليء بفيتامينات «سي، أ، ب6، ب9 والألياف، وبه ضعف الكمية الموجودة في الفلفل الأخضر والأصفر.

- الفلفل الأحمر أكثر نضجا من الأصفر، لكنه أكثر في قيمته الغذائية.

- الفلفل الأحمر يحتوي على مضادات أكسدة أكثر، بسبب وجود مادة البيتا كاروتين التي تعطي الفلفل الأحمر لونه.

- الفرق بين الفلفل الأحمر والأصفر أن الفلفل الأحمر غني بالفلافونويدات التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب.

- الفلفل الأحمر يعمل على إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة.

- به مواد طبيعية تحافظ على توازن الهرمونات.

- لفلفل الأصفر، به نسبة أقل من العناصر الغذائية.

- الفلفل الأصفر به مستوى جيد من فيتامين «سي وأ».

- يحتوي على اللوتين والزياكسانثين وهي مضادات أكسدة مفيدة للصحة.

- يحتوي على الألياف التي تزيل السموم، كما ينظم وظائف الجسم.

- يعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول بسبب احتوائه على مضادات أكسدة.

السعرات الحرارية في الفلفل

- يحتوي الفلفل الأصفر على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون وهو ما يفيد الجسم وبخاصة من يرغب في إنقاص الوزن. طرق عديدة يمكن للأشخاص تناول الفلفل الأحمر والأصفر، وفق أخصائي التغذية العلاجية، من بينها تناول الفلفل المقلي، أو المقطع لمكعبات صغيرة على السلاطة، أو تناوله نيئا.