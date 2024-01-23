محمد الغباري: إثيوبيا دولة مارقة لا تلتزم بأي اتفاقيات أو معاهدات

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنّ إثيوبيا دولة مارقة لا تلتزم بأي اتفاقيات أو معاهدات أو مباحثات، وفي آخر لقاء مع رئيس الاتحاد الأفريقي تركت المباحثات مع الكونغو وغادرت، وترغب في الحصول على أرض غير قانونية من الصومال، مشيرًا إلى أن الصومال علاقته بمصر قوية حتى قبل أن ينضم إلى جامعة الدول العربية.

أضاف «الغباري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "مصر تتعاون منذ استقلاله، وقدمنا للصومال دعما عسكريا، وبخاصة في التدريب، وفي نهاية ثمانينيات القرن الماضي، أنشأت مصر كلية الدفاع الوطنية وكلية القادة والأركان في الصومال".

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: «الصومال بدأ يستفيق بعد الغمة التي استمرت 30 سنة حيث يعمل على القضاء على الإرهاب وتسديد الديون، وعندما يتعرض لتهديد فإنه يتعاون مع مصر، والصومال دولة عربية موقعة على اتفاقية الدفاع المشترك، وبالتالي، فإن أي تهديد للصومال تهديد لمصر، ومصر مطالبة بالدفاع عن أمنها القومي».