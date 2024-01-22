حزب الغد: نرفض أي محاولات للتدخل في شؤون الصومال

أكد إسماعيل محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الغد، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية، جاء فى توقيت دقيق للغاية، واستهدف بحث الأوضاع القائمة في الصومال خلال الفترة الأخيرة، ورغبة إثيوبيا في التدخل لحل الدولة، مؤكدًا أن إقليم أرض الصومال جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، ومحاولات إثيوبيا للتدخل في الشأن الصومالي «مرفوضة»، كونها تزعزع استقرار المنطقة.

نائب رئيس حزب الغد

وقال نائب رئيس حزب الغد، في بيان له، إن تصريحات الرئيس السيسي تضمنت عدة رسائل مؤكدة موقف مصر الداعم للصومال، ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية، موضحا أن الدولة المصرية ستتحرك على كل الأصعدة لدعم دولة الصومال سياسيا ودبلوماسيا، والتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها الصومال ولن تسمح لأحد بتهديدها والنيل من استقرارها، مشيرا إلى أن الصومال تشهد توقيت شديد الحساسية لما تواجهه من انتهاك لسيادته على أراضيه.

الصومال دولة عربية

وأكد «إسماعيل»، أن الصومال دولة عربية، والأمن القومي العربي هو دائما ما يكون أمن قومي لمصر، مشيرا إلى مصر هي المدافع الأول عن الدول العربية دائما، فضلا أنها لم ولن تتوان لحظة عن دعم بفي كافة الدول، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب والأفارقة، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك تكون دائمًا أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء، مضيفا أن العلاقات المصرية الصومالية قديمة ومتأصلة عبر التاريخ، وهي علاقة متوازنة واستراتيجية دائمة التواصل بين قادة الدولتين، وهو ما يظهر جليا في جميع المواقف والمناسبات.