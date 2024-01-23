تغيير مواعيد ‎تخفيف أحمال الكهرباء.. والتنفيذ الخميس المقبل

تبدأ شبكات وفروع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، تغيير جدول تخفيف أحمال الكهرباء يوم الخميس المقبل بعد الانتهاء من امتحانات الطلاب للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء لـ«الوطن»، أن مركز التحكم القومي سيصدر تعليمات لشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء» لتغير موعد تخفيف الأحمال بقطع التيار لمدة ساعة واحدة إما بالرجوع للجدول السابق المقرر من قبل مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الخامسة عصرا أو إجراء تعديل ليكون تخفيف الأحمال لمدة 60 دقيقة يوميا تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

تخفيف الأحمال بنطاق محافظة القاهرة

ويتضمن جدول تخفيف الأحمال المناطق الواقعة بنطاق محافظة القاهرة والتي تضم 38 حيا وهي حي الزيتون، حي الزاوية الحمراء، حي حدائق القبة، حي الشرابية، حي الساحل، حي شبرا، حي روض الفرج، حي الأميريةو حي السلام أول، حي السلام ثان، حي المرج، حي المطرية، حي عين شمس، حي النزهة، حي مصر الجديدة، حي شرق مدينة نصر، حي غرب مدينة نصر وحي الوايلي، حي منشأة ناصر، حي وسط، حي باب الشعرية، حي الأزبكية، حي بولاق، حي الموسكي، حي عابدين، حي غرب وحي المقطم، حي الخليفة، حي السيدة زينب، حي مصر القديمة، حي دار السلام، حي البساتين، حي المعادي، حي طره، حي المعصرة، حي 15 مايو، حي حلوان، حي التبين.