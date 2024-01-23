إحلال وتجديد لوحتين لتوزيع الكهرباء في المنوفية بتكلفة 15 مليون جنيه

أعلنت شبكات قطاع الكهرباء بالمنوفية، عن إحلال وتجديد لوحتين لتوزيع الكهرباء بإجمالي مبلغ 15 مليون جنيه، ضمن خطة تطوير منظومة الكهرباء في نطاق المحافظة.

تجديد 2 لوحة توزيع للكهرباء

وقالت المهندسة سمر عبد الفتاح مسؤول إدارة الشؤون الفنية بالمنوفية، إنه جار إنشاء عدد 2 لوحة توزيع للكهرباء، نظرا لتقادمها لتفادي حدوث أعطال تهدد استقرار التيار الكهربي لدى المشتركين بالمدن والقرى الواقعة بنطاق المحافظة.

وتابعت في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك اللوحات ضمن خطة العام الحالي لقطاع الكهرباء لعام 2024، حيث تم الانتهاء من الأعمال التطويرية بنسبة تعدت 60%، ومن النقر الانتهاء من كل المشروعات بنهاية العام المالي الحالي في شهر يونيو المقبل.

الخطة الاستثمارية لعام 2024

الجدير بالذكر أن إجمالي الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2023 بلغت 120 مليون جنيه، يتم إنفاقها على شبكات قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير منظومة الكهرباء في المحافظة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المحولات والمحطات الكهربائية لضمان جودة الأداء طوال العام.