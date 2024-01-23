جدول تخفيف أحمال الكهرباء باسم المنطقة.. مواعيد جديدة خلال 48 ساعة

تستعد مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لتنفيذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد، بداية من الخميس المقبل الموافق 25 يناير الجاري.

تنفيذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد

قالت مصادر مسؤولة بشركات الكهرباء، إن تنفيذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد، يتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعود إلى تطبيق الجدول القديم، بنفس المواعيد قبل بداية امتحانات الترم الأول.

أوضحت المصادر لـ« الوطن»، أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد، يبدأ تنفيذه بعد غد الخميس، خلال الفترة من 11 صباحا حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، موزعة حسب الاعتبارات الخاصة بكل محافظة.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد.. ساعة لكل منطقة

أشارت المصادر إلى أن شركات الكهرباء الـ9 على مستوى 27 محافظة، ستقطع التيار بمعدل ساعة واحدة لكل منطقة، بجميع القرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه قبل بداية امتحانات الترم الأول بالمدارس والجامعات، بتعديل جداول تخفيف الأحمال للتيار الكهربائي، بحيث لا تنقطع الكهرباء عن المناطق السكنية خلال فترة الامتحانات الدراسية.

وفيما يلي جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد، باسم المنطقة، وتوقيت فصل التيار.