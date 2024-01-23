تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في جميع المحافظات خلال ساعات

تبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.

المواعيد المقررة لجدول تخفيف أحمال الكهرباء

ومن المقرر أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء تخفيف الاحمال وفق سيناريوهين، الأول الإبقاء على المواعيد المقررة قبل انطلاق مارثون امتحانات منتصف العام للطلاب لتكون من الساعة 11 صباحا وحتي الخامسة عصر لمدة ساعة واحدة، والثاني تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل أيضا لمدة ساعة واحدة.

تلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء عددًا من الآليات لتلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء، كما يلي.

- تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز.

- إرسال الشكوى من خلال البرید «ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر» رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين: complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- و يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).