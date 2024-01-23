وزير الكهرباء: مشروع الضبعة يسير بخطى ثابتة.. ونسابق الزمن لمزيد من الإنجازات

قال مدير شركة روساتوم، أليكسي ليخاتشوف، إنّ مصر تشهد اليوم حدث بارز في تاريخ الطاقة النووية بمصر والعلاقات الروسية المصرية مع صب الخرسانة الأولى أساس مجموعة الطاقة الرابعة، لإطلاق أكبر مشروع تعاون بين البلدين منذ بناء سد أسوان، وهو بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.

أكبر مشروع بناء نووي في القارة الأفريقية

وأضاف خلال كلمته في الحفل المخصص لصب الخرسانة الأولى أساس مجموعة الطاقة الرابعة بمحطة الضبعة النووية: «نشهد اليوم حدثا تاريخيا لبداية المرحلة الرئيسية لبناء الوحدة وبالتالي يصبح بناء محطة الضبعة النووية المكونة من 4 مجموعات أكبر مشروع بناء نووي في القارة الأفريقية، هذا يعني أنّ موقعنا المصري أصبح واحدا من أكبر مشروعين لبناء المنشآت النووية لنا في العالم».

نسابق الزمن بهدف استكشاف آفاق وإنجازات جديدة

من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّه في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسابق بلادنا الزمن بهدف استكشاف آفاق وإنجازات جديدة.

تحقيق كافة المعالم الرئيسية للمشروع وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه

وتابع خلال كلمته في الحفل، أنّ الإنجازات التي تحققت في وقت قياسي غير مسبوق، تؤكد سير المشروع بخطى ثابتة وتعاون مثمر مع شريكنا الروسي، ما يدل على أنّ ما حدث اليوم في محطة الضبعة النووية ليس صدفة، بل هو نتيجة الاهتمام والدعم المقدم من القيادة السياسية للبلدين، إضافة إلى العمل الجاد والدؤوب للطرفين، المستمر ليل نهار.