باحث سياسي: الفصائل الفلسطينية كتبت الصفحة الأخيرة لـ«نتنياهو»

قال أكرم عطا الله، باحث سياسي، إن الفصائل الفلسطينية كتبت في 7 أكتوبر الصفحة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي سيغادر الحياة السياسية، لكن في العرف الإسرائيلي والتقاليد السياسية الإسرائيلية ألا يحدث التغيير أثناء الحرب، وكل شيء يؤجل لما بعدها.

نتنياهو لن يغادر السلطة حاليا

وأضاف عوض، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن نتنياهو لن يغادر السلطة لأن هناك إجراءات قانونية لذلك، ومن أبرزها هي أن يسقط في الكنيست، لكن لديه حكومة الآن من 64 عضوا، والتي تعتمد على نواة صلبة، ولهم مصالح في ذلك، وليسوا مستعدين التفريط في هذه الحكومة خاصة أن الاستطلاعات تعطيهم 44 مقعدا من 64 مقعدا، وبالتالي ربع الكنيست.

محاكمة الحكومة الإسرائيلية

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تحاكم قضائيا، خاصة أنهم كانوا يتربصون بالقضاء، وبالتالي أعضاء الحكومة يجدون من مناصبهم في الحكومة أداة النجاة الوحيدة، وليسوا مستعدين التفريط بها، ومن ثم سيبقى نتنياهو ولن يسقط وفقا للقانون.