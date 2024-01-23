أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يرى أن طول أمد الحرب يمنحه فرصة للبقاء في منصبه

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرى انتخابه في نوفمبر عام 2022، ويرى أنه سيستمر حتى نوفمبر 2026 لأن لديه ائتلافا قويا بغض النظر عن كل ما يرى من إرهاصات بشكل أو بآخر.

نتنياهو لديه ائتلاف متماسك

وأضاف الرقب، خلال مداخلة ببرنامج مطروح للنقاش، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن نتنياهو لديه ائتلاف متماسك وحزب الليكود حتى الآن لا يسمع إلا بعض الهمهمات الخفيفة حول إحداث ترتيبات داخلية به، ولكن الليكود كحزب أنشأه نتنياهو في 2004 وهو حزب جماعات مصالح بكل معنى الكلمة.

ولفت أن هذا الائتلاف المكون من 5 أحزاب يمنية متماسكة بشكل أو بآخر، وبالتالي حتى وإن خرج من ائتلاف الحرب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس فهذا يعني أن نتنياهو سيستمر.

وأوضح أن نتنياهو يرى أنه كلما طال أمد الحرب وحقق انتصارات، كلما كانت له فرصة بأن يعود للمشهد منتخبا.