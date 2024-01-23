54 أمسية في مساجد مطروح حول التكافل والترابط في الدين الإسلامي

نظمت مديرية أوقاف مطروح لليوم الثالث على التوالي فعاليات 54 أمسية دينية بمعظم المساجد بمدن وقرى المحافظة، حول التكافل الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع.

مبعث رسول الله علامة نضج البشرية

وقال الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، في مسجد التنعيم بمدينة مرسى مطروح، إن مبعث سيدنا محمد رسول الله، علامة نضج البشرية وتمام عقلها فلم يعبد الله بأكمل أوجه العبادة إلاّ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول من عبد الله بالدين الكامل، مستشهداً بقولة تعالى: «قُلۡ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحۡیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ لا شَرِيكَ له وَبِذلك أمرت وأنا أول المسلمين»، وتلك هي أعظم المنن التي امتن الله بها على هذه الأمة المباركة قال تعالى: «ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ».

التكافل الاجتماعي

وأضاف وكيل أوقاف مطروح، أن الدين الإسلامي جاء ليرفع من المبادئ السامية والقيم الإنسانية والتي من أهمها التكافل الاجتماعي، واهتم القرآن بتأصيل روح التكافل الاجتماعي والترابط والمواساة بين الغني والفقير بعد أن أصل للعقيدة وقبل حديثه عن العبادة، قال تعالى: «وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِینَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِیلِ وَٱلسَّاۤىِٕلِینَ وَفِی ٱلرِّقَابِ»، ولقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في الأزمات والشدائد عرفوا أهمية التكافل في الشدائد والأزمات فكان هو دأبهم وذلك كما ورد في حديث أبي موسى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني، وأنا منهم»، متفق عليه، فبالتكافل يتوحد الصف وينصر المظلوم ويقوى الضعيف ويستغني المحتاج وينمو التراحم وتشد أواصر الأخوة وتعود الإنسانية لفطرتها النقية.

مقارئ القرآن

وأوضح أنه بجانب هذه الأمسيات عقدت أوقاف مطروح 9 جلسات مقارئ للأئمة و43 مجلساً قرآنيا ضمن فعاليات برنامج صحح قراءتك و56 مجلساً ضمن برنامج حصن طفلك استمرار لما تقوم به مديرية أوقاف مطروح من نشاط دعوي وتثقيفي.