«أوقاف مطروح» تنظم 159 نشاطا دعويا في المساجد

أعلن الشيخ الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن المساجد التابعة للأوقاف شهدت نشاطا مكثفا اليوم، ما بين أمسيات دعوية وأنشطة قرآنية، في إطار خطة المديرية لتنفيذ أنشطة دينية غير مسبوقة دعويا وثقافيا واجتماعيا بإجمالي 159 نشاطا قرآنيا ودعويا.

أهمية التوبة النصوح

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن 54 مسجدا في المدن والقرى لليوم الثاني على التوالي شهدت تنظيم فعاليات الأسبوع الثقافي، وتناول المحاضرون الحديث عن أهمية التوبة النصوح والعودة إلى الله عز وجل فهي سبيل حب الله تعالى ووعدهم سبحانه بقبول توبتهم حال فيئهم ورجوعهم إليه مستشهداً بقولة تعالى «إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلتَّوَّ ٰ⁠بِینَ وَیُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِینَ»، وقوله تعالى «وَهُوَ ٱلَّذِی یَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَیَعۡفُوا۟ عَنِ ٱلسَّیِّـَٔاتِ وَیَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ»، بل وعدهم سبحانه بما هو أعظم من ذلك لا بقبول التوبة أو مغفرة الذنوب فقط، بل باستبدال تلك الذنوب والمعاصي بحسنات: «إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَـٰلِحࣰا فَإِنَّهُۥ یَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابࣰا»، وجعل المولى التوبة أول درجات سلم البشري والقبول عند الله عز وجل.

كثرة الاستغفار والرجوع إلى الله

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح كثرة التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى المولى عز وجل صفة ملازمة لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلى اللهِ، فإنِّي أَتُوبُ في اليَومِ إلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ».

المقارئ القرآنية

وأوضح أن الأنشطة لم تقتصر على الأمسيات الدعوية فقط بينما تضمنت فعاليات المقارئ القرآنية، وجرى عقد جلسات 6 مقارئ للأعضاء بمختلف الإدارات وكذلك 43 جلسة ضمن فعاليات برنامج صحح قراءتك وأخيرا عقدت 56 جلسة ضمن فعاليات برنامج حصن طفلك.