سمير عبد الوهاب: انتخاب المجالس المحلية بنظام يجمع القائمة المطلقة والنسبية

قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن اللجنة ناقشت بعض الجوانب والموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وعلى رأسها النظام الانتخابي، وكان هناك إجماع من جميع الحضور على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإداراة المحلية، وتشكيل المجالس المحلية.

ضرورة تمثيل المسيحيين وذوي الاحتياجات

أوضح الدكتور سمير عبد الوهاب، في حوار ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «كان يوجد اختلاف في الآراء حول النظام الانتخابي الأمثل، الذي يطبق المادة 180 من الدستور التي نصت على «حصص لفئات معينة 25% للمرأة، و25% للشباب، وضرورة تمثيل المسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة وأن يكون 50% من أجمالي مقاعد المجلس المحلي للعمال والفلاحين»، فكانب تمثل إشكالية كبيرة في النظام الانتخابي».

تعدد الآراء المطروحة في الحوار الوطني

وتابع مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: «نظرا لتعدد الآراء المطروحة في الحوار الوطني فالبعض كان يطالب بأن نظام القائمة المطلقة هو النظام التي يتم على أساسه تطبيق هذه المادة، والبعض كان يطرح النظام الفردي، أو القائمة النسبية، ونتيجة لهذا الخلاف جرى تخصيص جلستين مقتصرتين على ممثلي الآراء المختلفة، وجرى التوافق علي النظام الانتخابي الذي يجري العمل به لتشكيل المجالس المحلية، ويجمع بين نظام القائمة المطلقة ونظام القائمة النسبية».