وزير خارجية تركيا: العلاقات مع إسرائيل تمهد لحل سلمي للقضية الفلسطينة

يقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، بزيارة إلى إسرائيل في حدث غير مسبوق منذ 15 عامًا، في إطار عودة العلاقات من جديد وتعزيزها مع إسرائيل.

القضية الفلسطينية

وقال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي، إن «إعادة تنشيط العلاقات» بين تركيا وإسرائيل سيكون له «أثر إيجابي» من أجل حل «سلمي» للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفًا، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي، أنه تم الاتفاق على «إعادة تنشيط العلاقات» من جديد في عدد من المجالات، مؤكدًا أن ملف الطيران المدني كان ضمن الملفات التي تمت مناقشتها.

وأوضح الوزير التركي أن حجم التجارة بين البلدين ازدادت في الفترة الماضية على الرغم من أزمة كورونا، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10مليارات دولار، ويأتي ذلك على الرغم أيضًا من توتر العلاقات بين البلدين بعد مقتل 10 مدنيين في قافلة بحرية تركية عام 2010 وهي في طريقها لقطاع غزة.

التقارب الإسرائيلي التركي

التقارب الإسرائيلي التركي بدأ بعد اتصالات هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين إسرائيليين، حيث تحدث «أردوغان» مع «نفتالي بينيت» في نوفمبر الماضي، وكان أول اتصال من نوعه بين رئيس وزراء إسرائيلي والرئيس التركي منذ 9 أعوام، ووصل الأمر لزيارة أجراها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج إلى أنقرة.