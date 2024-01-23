قصواء الخلالي: فلسطين قضية القضايا والسودان أزمة الأزمات بالنسبة لمصر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، إن قضايا الشرق الأوسط تفاقمت سواء على الجانب الفلسطيني أو السوداني، مستكملة: «أنه إذا كانت قضية فلسطين هي قضية القضايا، فإن قضية السودان هي أزمة الأزمات، وذلك بالنسبة لمصر والشعب المصري، لأنه لا يمكن تحمل ما يجري في السودان».

وأشارت خلال تقديمها حلقة برنامجها «في المساء مع قصواء»، إلى عدم الاستقرار والتشابكات السياسية في المشهد الليبي وتصاعد الأحداث والتراكم الاقتصادي، والتأثر في قناة السويس، والتأثر على المستوى العالمي.

وتابعت: « تصاعد الأحداث من الجانب الصهيوني تجاه الفلسطيني، لكن يواجه الجانب الصهيوني داخليًا عدم اتساق واتفاق عنيف في المشهد الصهيوني الإسرائيلي».

أوضحت «الخلالي» أن الكيان الصهيوني المحتل لديه أزمة سياسية داخلية، إذ أن رئيس الحكومة بينيامين نتنياهو، وفريقه لديهم اتجاه، والجهات الأمنية والجيش الاسرائيلي لديهم اتجاه آخر.

أكدت أن السياسة الأمريكية تسير بمنهجية، وهذا ما يحفظ قدرتها على إدارة المشاهد وإدراتها له ترتبط بمنهجيتها وبالرؤية الواضحة التي يرتبط بها أي رئيس أمريكي يقوم بالتعديل عليها حسب رؤيته.