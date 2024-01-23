نشأت الديهي: إثيوبيا تدق ناقوس الحرب في الشرق الإفريقي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إثيوبيا لديها خطط ومؤامرات وليس لديها القدرة على اتخاذ قرار للصالح العام، وأصبحت دولة مزعجة في الشرق الأفريقي، وهذا واضح من رغبتها في اقتطاع جزء من أرض الصومال من خلال اتفاق غير شرعي.

الديهي: آبي أحمد لا يستحق جائزة نوبل

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء اليوم، أن رئيس الوزراء آبي أحمد لا يستحق جائزة نوبل، فهو رجل يعبث بالداخل السوداني والصومالي وبعض الدول الأخرى في إفريقيا، وكل ما يقوم به في المجال المائي منافٍ للاتفاقيات الدولية.

الصومال: كل الخيارات متاحة للتعامل مع إثيوبيا

وتابع أن سفير الصومال في لندن تحدث على أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الأطماع الإثيوبية في أراضي مقدشيو بما فيها الخيار الحربي، مضيفًا أن أديس أبابا تدفق ناقوس الحرب في الشرق الإفريقي.