نشأت الديهي: محطة الدلتا الجديدة غير مسبوقة في العالم أجمع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مشروعات سبقت إنشاء مشروع محطة الدلتا الجديدة مثل مشروع محطة المحسمة الذي ينتج 1 مليون مكعب من المياه سنويًا، ومحطة بحر البقر التي تنتج 5.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، موضحا محطة الدلتا الجديدة لمعاجلة المياه من المشروعات غير المسبوقة ليس في مصر، ولكن في العالم أجمع.

محطة الدلتا هي الأكثر تقدمًا

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن محطة الدلتا هي الأكثر تقدمًا، وتنتج 7.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وإجمالي المحطات الأخيرة تنتج 14.1 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وسنويًا 5 مليارات متر مكعب من المياه أي 10% من الإيراد المائي لمصر الذي يقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويًا، وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة الرقعة الزراعية لمصر.

وأضاف أن محطة الدلتا الجديدة أبلغ رد على كل ما يثار من فئة قليلة تريد أن تعود البلاد إلى الوراء ، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه صاحب الافكار خارج الإطار والصندوق، فمشروع تحلية المياه يوفر 5 مليار متر مكعب من المياه، وهذا الأمر لم يكن يخطر على بال الكثير.

وتابع أن محطة الدلتا الجديدة ستقوم بري 500 ألف فدان من واقع مخرجات 7.5 مليون من المياه يوميًا، مشيرًا إلى أن قبل أن تصل إلى الري تدخل في عمليات فلترة ومزج وتنقية شديدة التعقيد، لضمان سلامة المياه للزراعة.