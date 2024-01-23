مراجعة ليلة الامتحان في مادة العلوم للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية لأداء امتحان مادة العلوم «عربي»، غدا الأربعاء، والتى يدرسها طلاب المدارس الرسمية باللغة العربية والمدارس الرسمية لغات باللغة الإنجليزية، وهي من المواد الدراسية المهمة التي تؤسس الطلاب للمرحلة الثانوية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور القادمة المراجعة النهائية لمادة العلوم باللغة العربية، والتي يقدمها مؤمن العطار معلم أول العلوم بالإسكندرية.

مادة العلوم للمدارس الرسمية

يقول مؤمن العطار، معلم أول العلوم في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن العلوم من المواد المهمة لطلاب الإعدادية، حيث تنقسم إلى عدة فروع في المرحلة الثانوية هي «الأحياء، والكيمياء، والفيزياء»، وهي من المواد الشيقة للكثير من الطلاب، ويتعبرونها مادة حيوية وتمهيد لمن يرغبون في الأقسام العلمية في الثانوية العامة.

المراجعة النهائية

ويضيف «العطار»، أن المراجعة النهائية لمادة العلوم تتضمن 8 ورقات، نظراً لطول المادة وكثرة الشرح فيها، وحتى يستطيع الطلاب الإجابة بشكل سهل على الأسئلة، مضيفا «عليهم التركيز جيداً في قراءة وفهم السؤال قبل التسرع في الإجابة، وقد تم مراعاة وضع أهم عناصر مادة العلوم لطلاب المدارس الإعدادية الرسمية في هذه الأوراق».