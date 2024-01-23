«الديهي»: مصر كانت على موعد مع انطلاقة جديدة في مشروع الضبعة النووي اليوم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر اليوم كانت على موعد مع انطلاقة جديدة في مشروع الضبعة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وهذا الحل كان قديمًا بدأ في الخمسينات، حيث بدأت في انتشار مفاعلات نووية لأغراض علمية في أنشاص، وكان لدينا حلم كبير للتوسع في الطاقة النووية، ولكن بسبب حرب الاستنزاف تعطلت هذه الأحلام النووية.

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء اليوم، أن مصر تمتلك مفاعل نووي بحثي أو تعليمي، وكان من المفترض أن يكبر هذا المشروع، ولكن بسبب بعض الأحداث السياسية وقف هذا المشروع ولم يتوسع.

اختيار الضبعة لإنشاء مفاعل نووي

ولفت إلى أن مصر في 1981 كانت على موعد لاختيار منطقة الضبعة لإقامة مفاعل نووي لتوليد الكهرباء، ولكن بسبب انفجار مفاعل تشرنوبل حدث تخوف من تكرار هذا الأمر في المحطات الجديدة، رغم أن مفاعل الضبعة النووي الذي كان سيتم إنشائه كانت تكنولوجياته متقدمة عن التكنولوجية المستخدمة في المفاعل المنفجر.

تعاون القاهرة وموسكو

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 عمل على إعادة الحلم النووي مجددًا، حيث تم التعاقد بين القاهرة وموسكو على إقامة 4 محطات نووية في منطقة الضبعة، بتكلفة إجمالية تصل لـ25 مليار دولار بقرض ميسر لمدة 22 عامًا، ويبدأ السداد في 2029، واليوم كنا على موعد مع خطوة جديدة لإتمام هذا الحلم النووي الذي ظل يداعب قلوب المصريين منذ عشرات السنوات.