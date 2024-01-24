«بحوث سخا» تعلن طرح كميات كبيرة من القطن بعد ارتفاع سعر القنطار

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسمي تربية القطن بوزارة الزراعة، وبحوث سخا بكفر الشيخ، أن ارتفاع سعر قنطار القطن، عبر المزادات العلنية في محافظة كفر الشيخ، وعدد من محافظات الوجه البحري، أمر جيد للغاية ويصب في مصلحة قطاع كبير من المزارعين، والدولة المصرية كونه محصول تصديري في المقام الأول.

3100 جنيه في سعر قنطار القطن اليوم

وأوضح الدكتور «محمد»، رئيس تربية القطن، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن سعر قنطار القطن، في محافظة كفر الشيخ، وعدد من محافظات الوجه البحري، قد حقق ارتفاعا ممتاز للغاية في سعر قنطار القطن الأكثر تداولا من صنف جيزة 94، ليسجل سعر القنطار ما بين 14060 إلى 15600 جنيه، وسط ارتفاع عن المزادات العلنية بالأسبوع المنقضي بنحو 3100 جنيه لكل قنطار من القطن المباع.

المزادات المقبلة للقطن والكميات المطروحة

وأشار الدكتور محمد أبو اليزيد، إلى أن المزادات التي سوف تعقد يوم الخميس المقبل سوف تشهد طرح كميات كبيرة من القطن تقدر بنحو 28 ألف قنطار قطن، سواء من أصناف جيزة «94، و96، 97»، وذلك بعد ارتفاع سعر القنطار ليصب في مصلحة قطاع كبير من مزارعي القطن، لافتا إلى أن سعر قنطار القطن ممتاز للغاية ويحقق أرباحا هائلة للمزارعين في شتي محافظات الجمهورية.