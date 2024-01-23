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قصواء الخلالي: «نيويورك تايمز» رصدت تضرر اقتصاد أقرب جيران إسرائيل من الحرب

كتب:

شريف سليمان
09:49 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، جاء فيه أن الحرب التي جرت في المنطقة أضرت باقتصاد أقرب جيران إسرائيل.

وقالت الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»: «نيويورك تايمز وصفت إسرائيل بأنها مركز الثقل في المنطقة والحرب أضرت باقتصاد جيرانها».

وأضافت الإعلامية: «هذا التقرير من التقارير المهمة، وجاء فيه أن مصر لم تتعافَ من تراكمات خطيرة جدا مرت عليها، وبدأوا بالجزء الخاص بأزمة كورونا والحرب في أوكرانيا، كما تطرق التقرير إلى المشاريع المصرية، وصندوق النقد الدولي، وقناة السويس والسياحة المصرية وكيف يمكن أن تتأثر الواردات والصادرات المصرية».

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