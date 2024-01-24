للاستمتاع بإجازة نصف السنة.. أهالي بورسعيد يخرجون إلى المتنزهات رغم الطقس البارد

لم يؤثر الطقس البارد على خروج أهالي بورسعيد إلى المتنزهات، وعلى رأسها ساحة مصر بحي الشرق، والتي شهدت تواجد الأهالي مع أبنائهم الذين انهوا الامتحانات وبدأوا في إجازة نصف العام، كما شهدت ساحة رحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات، وحرص الأطفال على ممارسة التزلج بالباتيناج وركوب الدراجات رغم الطقس البارد.

الاستمتاع بإجازة نصف السنة

وأكدت دنيا خالد طالبة بالصف الخامس الابتدائي أن إجازة نصف السنة قصيرة ولابد أن نستمتع بها، وأنها جاءت اليوم مع أسرتها للاستمتاع بالتزلج مرتدية ملابس ثقيلة لمواجهة الطقس البارد.

استعدادات لتقلبات الطقس

من جانب آخر شهدت أحياء بورسعيد، استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس البارد، وأكد المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ ببورسعيد أن رجال الحي والمعدات منتشرين في الشوارع تحسبا لتقلبات الطقس، حيث تم تسليك بالوعات الأمطار والقيام بأعمال النظافة وتجريف ورفع الرمال على جانبي الطريق بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة الطرق.

مشيراً إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم، كما يتم عمل متابعة مستمرة لتقلبات الطقس بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة بورسعيد.